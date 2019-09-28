صدمة جديدة.. إصابة نجم برشلونة واستبعاده من مباراة خيتافي

تلقي الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي ضربة موجعة قبل مواجهة فريق خيتافي التي تنطلق في تمام الرابعة عصرًا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني لموسم 2019 - 2020.

وتعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الكتالوني للإصابة خلال الساعات الماضية، مما دفع فالفيردي لاستبعاده من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق خيتافي التي تنطلق بعد قليل.

وكان المدرب الاسباني قد اختار "ديمبلي" ضمن قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي قبل أن يتم استبعاده بعد إصابته خلال الساعات الماضية، لينضم لقائمة الغائبين عن المباراة، وأبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأنسو فاتي وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا.