قتلى وجرحى خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية بأفغانستان

أصدرت اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان، بيانًا أعلنت فيه عن مقتل وإصابة 14 شخصا خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية، اليوم السبت.

وقالت اللجنة، في بيان لها، "واحدة من المشكلات الخطيرة في الانتخابات اليوم كانت تهديدات أمنية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وأضاف البيان: "شهدت ولايات قندوز وننغرهار وبدخشان وفارياب وبغلان وباميان وكابول وقندهار العديد من الانفجارات والحوادث الأمنية".

وأوضحت اللجنة، "من بين الضحايا المدنيين طفلان في كونار، وقتيل وجريح في بكتيكا، وما مجموعه 10 قتلى وجرحى في قندهار"، لافتة "العدد الإجمالي للضحايا المدنيين حتى الآن هو 14 قتيلا وجريحا".

وكان مسؤولون قالوا إن انفجارات وقعت في مدن كابول وغزنة وجلال آباد خلال انتخابات الرئاسة الأفغانية.

من جانبها، أعلنت شرطة كابول عن انفجار قنبلة صوتية قرب أحد مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة الأفغانية.

وقالت الشرطة في بيان إن "قنبلة صوتية انفجرت قرب أحدى مراكز الاقتراع المتواجدة بإحدى المدارس في كابول، دون ان تسفر عن وقوع ضحايا".

وفي وقت سابق، صباح السبت، فتحت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين الأفغان لانتخاب رئيسا للبلاد.

وقال مفوض لجنة الانتخابات الأفغانية، محمد مولانا: "اتخذنا جميع التدابير اللازمة قبل الانتخابات لمنع حدوث عمليات تزوير عبر اتخاذ إجراءات فنية وتقنية، إذا أقدمت أية مجموعات على هذا الأمر".

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وتجري انتخابات الرئاسة الأفغانية وسط إجراءات أمنية مشددة حيث يتولى 72 ألف رجل امن تامين الانتخابات. ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب التصويت بالانتخابات الرئاسية التي تجرى وسط انتشار للآلاف من أفراد الأمن في أقاليم البلاد الأربعة والثلاثين لحماية مراكز الاقتراع.

أصيب 15 شخصًا بجروح، جراء انفجار قرب مركز اقتراع في قندهار جنوب أفغانستان، بحسب مسؤول في مستشفى ميرويس، في وقت تجري عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأفغانية.

وقال الطبيب نعمة الله في اتصال هاتفي: "أصيب 15 شخصاً جميعهم رجال بجروح ونقلوا إلى المستشفى"، في أول عمل عنف يسجل في البلاد منذ فتح مراكز الاقتراع في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها صباح السبت في كل أنحاء أفغانستان لاختيار رئيس للبلاد، وفق المتحدث باسم لجنة الانتخابات.

وقال المتحدث إن "التصويت بدأ في كل أرجاء البلاد"، في وقت كانت حركة طالبان حذرت حوالي 9.6 ملايين ناخب بضرورة الابتعاد عن مراكز الاقتراع.

72 ألف عنصر أمني

وذكر ناخب في منطقة تيماناي بكابول: "أنا هنا للتصويت. أعلم أن هناك تهديدات، لكن القنابل والهجمات جزء من يومياتنا".

من جهته، قال محي الدين البالغ الخامسة والخمسين: "لست خائفاً. علينا التصويت إذا أردنا أن نكون قادرين على تغيير حياتنا".

وأعلنت وزارة الداخلية نشر 72 ألف عنصر لتأمين حراسة نحو 5 آلاف مركز اقتراع في أنحاء البلاد يُفترض أن تُغلق أبوابها حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (10.30 بتوقيت غرينتش).