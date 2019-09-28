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عصابات تنشط في عمليات نهب للمواطنين بـشرق النيل

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 28-سبتمبر-2019

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عصابات تنشط في عمليات نهب للمواطنين بـشرق النيل

 

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نشطت عصابات في عمليات نهب للمواطنين على الطريق الدائري “١٠٥” بحي النصر بمحلية شرق النيل، وتعرض عدد من سكان الحي والعابرين للطريق الدائري للنهب تحت التهديد بالأسلحة البيضاء خلال اليومين الماضيين.

وشكا مواطنون من غياب دوريات الشرطة التي كانت موجودة قرب الطريق خاصة المنطقة الشرقية لمربع “٣٣”.
وتخصصت العصابات بحسب صحيفة السوداني على الهواتف النقالة وحقائب النساء من عابري الطريق مستقلين دراجات بخارية تسمح لهم بالاقتراب من راكبي “الركشات” وخطف الحقيبة أو الهاتف بسرعة فائقة.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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