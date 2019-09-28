السعودية تبدأ إصدار تأشيرات سياحية لمواطني (49) دولة

أعلنت السعودية أنّها ستُصدر للمرة الأولى في تاريخها تأشيرات سياحية، وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب ، إن فتح أبواب السعودية أمام السياح الأجانب هو “لحظة تاريخية لبلادنا”.

وستُقدم السعودية تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة، وأوضح الخطيب أن المملكة ستخفف من قواعد الزي بالنسبة إلى النساء الأجنبيات وستسمح لهن بالتنقل من دون ارتداء العباءة، لكنه أشار في المقابل إلى أنه سيتوجب على الزائرات الأجنبيات ارتداء “ملابس محتشمة”.

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وكشفت مصادر مطلعة أن التأشيرة السياحية سيبدأ العمل بها اليوم “السبت” وستنطلق الحملة الترويجية من 14 عاصمة حول العالم، من بينها لندن ونيويورك و”برج خليفة” في دبي.

وبحسب صحيفة السوداني أشارت المصادر إلى أن السياح سيحصلون على التأشيرة إلكترونيا في مدة زمنية لا تتجاوز 7 دقائق، وستكون رسوم التأشيرة 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القيمة الإجمالية 440 ريالاً

يدفعها كل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد عن 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)