في الدوري الإيطالي.. رونالدو يفقد شيئا من سحره الكروي

يبدو أن على يوفنتوس البحث عن مسدد للركلات الحرة المباشرة غير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الرقم الكارثي الذي حققه في هذا المجال منذ قدومه للدوري الإيطالي الموسم الماضي.

فالدون الذي يقبع الآن في المركز الثاني في قائمة أسوأ مسددي الركلات الحرة في الكالتشيو، سدد 24 ركلة حرة جاءت تفاصيلها على الشكل التالي:

– 15 تسديدة ارتدت من حائط السد.

– اثنتان خارج المرمى.

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– سبع تسديدات صدها حراس المرمى.

وكان التسجيل من الركلات الحرة أحد أبرز أسلحة “الدون” الفتاكة في هز الشباك، إذ سجل 19 هدفا من ركلات حرة مباشرة مع ريال مدريد، إلا أنه فشل حتى الآن في ترك بصمته من ركلة حرة مباشرة مع بطل إيطاليا.

وسجل البوسني ميراليم بيانيتش هدفا من ركلة حرة أتيحت له، خلال فوز “السيدة العجوز” في الجولة الماضية على بريشيا بنتيجة 2-1، وهي المباراة التي غاب عنها رونالدو.

وتنازل “اليوفي” عن قدرته على تسجيل الأهداف من ركلات حرة مباشرة عن طريق البوسني ميراليم بيانيتش، بمنح رونالدو (34 عاما) هذه الميزة اعتمادا على تاريخه المميز في هذا المجال.

وعندما غاب رونالدو عن مباراة بريشيا التي انتهت بفوز “السيدة العجوز” 2-1، وبحسب الجزيرة نت سجل بيانيتش هدفا من ركلة حرة.

وسجل بيانيتش 16 هدفا من ركلات حرة مباشرة منذ بدايته مع روما حتى الآن في يوفنتوس، وهو يعد من أفضل منفذي الركلات الحرة في أوروبا في الوقت الراهن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)