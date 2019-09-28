513 مليون دولار خسائر الاقتصاد السوداني من فاقد التسرب

قدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الخسائر من الاموال المهدرة من فاقد تسرب الوقود (البنزين، الجاز) ودقيق القمح بحوالي 513 مليون دولار، ودشنت مشروع الرقابة الشعبية للحد من الغلاء ومحاربة التهريب والإتجار خارج القانون.
ويهدف المشروع ايضا لحل مشكلة البطالة بتؤظيف 25 ألف من الشباب بمرتب قدره (5) ألف جنيه سوداني، ويصل إلى (100) الف خلال عاما ونصف، يقومون بمراقبة طلمبات الوقود , الافران , المواصلات العامة , أسواق الخضار , نظافة المدن وإصحاح.
ويعمل علي ثلاثة محاور خطة عامة, الاسناد العاجل في القطاعات الأكثر حيوية والمرتبطة بالإستهلاك اليومي مثل الطلمبات والافران, وخطة قصيرة المدى تشمل دعم المدارس في المناطق الفقيرة بوجبة الافطار , خطة طويل تشمل التعاونيات واشراك النساء والاسر في محاربة الفقر.
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