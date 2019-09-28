رئيس المؤتمر الوطني “المكلف” يرد على الشامتين بخلو القاعة أثناء إدلاء ” حمدوك” لخطابه في الأمم المتحدة

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني “المكلف” بروفيسور إبراهيم غندور : ” أستغرب جدآ على المنشورات الكثيرة المتداوله على مواقع التواصل الإجتماعي التى تستهتر بالدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء الفترة الإنتقالية والحديث المتداول عن أن قاعة الأمم المتحدة خاليه ولا يوجد رئيس دولة حضر خطاب حمدوك، بحسب ما نقلت ” أخبار الخليج 365”.

واضاف “غندور” على صفحته الرسمية بفيسبوك، قائلاً: “في كثير من الأحيان يحدث ذلك امام كثير من الرؤساء فالخطاب في منصة الأمم المتحدة هو خطاب لكل العالم ولا يهم من حضر داخل القاعة”.

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لذا اقول إن الاستهتار برئيس الوزراء الإنتقالي السوداني هو استهتار بكل سوداني ومن يفعل فهو يفعل ذلك بنفسه لأن الدكتور “عبد الله حمدوك” يمثل السودان وليس قوى الاحزاب التي رشحته لتولي المنصب. على حد قوله.

وكان بعض رواد مواقع التواصل قد نشروا صوراً لقاعة الامم المتحدة وهي شبه خالية، أثناء إدلاء رئيس الوزراء السوداني لخطابه بحسب زعمهم، ساخرون بالمشهد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)