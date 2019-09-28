أهم الأخبار.. ماذا قالت صحف السودان اليوم؟

اهتمت الصحف السودانية بنشاط رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في نيويورك، ولقاءاته مع المسئولين الدوليين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واهتمت صحيفة "الانتباهة" بدعوة حمدوك لعدد من المسئولين الدوليين العمل على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وتأكيده أن حكومته تسعى إلى بناء السلام في السودان.

وأبرزت صحيفة "الجريدة" لقاء حمدوك مع سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية، التي تعهدت بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

أما جريدة "الوطن"، فأبرزت تأكد وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، لرئيس وزراء السودان، بذل المملكة مساعيها القصوى مع الجانب الأمريكي، لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ودعوة حمدوك المستثمرين السعوديين إلى القدوم للمملكة.

وأشارت صحيفة "أخبار اليوم" إلى تأكيد حمدوك والعساف، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطلع إلى تعزيزها على نحو أكثر تميزا.

وبعد نحو 30 عاماً من العزلة والقطيعة بين المسؤولين السودانيين والمجتمع الدولي، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على كل أوضاع السودان، خاطب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول ظهور دولي له ممثلاً للسودان، ليفتح صفحة جديدة للسودان مع المجتمع الدولي.

Advertisements

وانضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للأصوات الداعية لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، مطالباً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على السودان. ومن جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الشعب السوداني قدم درساً هاماً لأفريقيا والعالم من خلال ثورته السلمية. وذلك خلال اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول السودان مساء أمس.

وركز حمدوك في خطابه بالاجتماع على ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولية، وطلب دعم المجتمع الدولي للمرحلة الانتقالية، وألقى الضوء على التغيير الذي حدث في السودان، والآفاق الكبيرة التي يتطلع إليها على جميع المستويات، ورغبته الأكيدة في انتهاج سياسة متوازنة تسعى لتحقيق مصالح شعبه وعلاقات عمل مشترك مع جيرانه العرب والأفارقة والعالم.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن «أولويتنا هي وضع حد للحرب وبناء سلام مستدام في السودان»، مشدداً على أن بناء الاقتصاد أحد أهم الأولويات الراهنة. وأشار إلى أن وجود نساء في المجلس السيادي وتعيين أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان مسألة تدعو للفخر، كما أشار لدور الأقلية المسيحية في البلاد.

ودعا حمدوك الأشقاء العرب لمساعدة السودان في ملفين، الأول هو رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والثاني هو ملف الاستثمار، قائلاً: «إن السودان بلد غني بموارده لا يريد الهبات والمعونات، ولكننا نريد أن يأتي الأشقاء للاستثمار في بلادنا».

وقال حمدوك إنه بحث مع عدد من المسؤولين الأميركيين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأنه وجد وعوداً وتفهماً صادقاً.

