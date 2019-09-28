السودان يطلب هذا الأمر من السعودية.. الأخيرة ترد

طلب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، دعم المملكة العربية السعودية ، لرفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووفقا لصحيفة "تواصل" السعودي، قال حمدوك: "الخرطوم تطمع في دعم المملكة بالمحافل الدولية، لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. سيكون هذا مفتاحا لمواجهة العديد من التحديات".

وجاء طلب حمدوك أثناء لقائه وزير الخارجية إبراهيم العساف، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن بلاده "لا تحتاج للهبات والمنح ولكن تحتاج إلى الاستثمار الحقيقي"، داعيا إلى ضرورة تكامل الجهود وتهيئة البيئة للاستثمار وإزالة العراقيل التي كانت تواجهه.

وأكد وزير الخارجية إبراهيم العساف، بذل مساعيه القصوى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مع الجانب الأمريكي وبشكل سريع، مؤكدا أن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك.

وأشار العساف إلى وجود رغبة لدى السعودية في إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة وتحسين المشاريع القائمة في السودان.