وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.
وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.
ويملك ريال مدريد 14 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني مناصفة مع ريال سوسيداد.
وقال النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد قبل المباراة: ”تعلم كيف تكون المشاعر في مثل هذه المباريات في ظل شغف وتنافسية المشجعين، لا سيما حين يتعلق الأمر بفريقين من نفس المدينة مثل ريال مدريد وأتلتيكو“.
وأضاف ”أرغب في التسجيل والفوز في الديربي. كل ما أريده هو إسعاد الجماهير، في مباريات الديربي، تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين. إذا كنتَ تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك أن تفوز“.
وأوضح هازارد ”أستعد بطريقة عادية وليس لدي روتين بعينه، فقط أحاول التركيز قبل المباراة وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب“.
وتقابل الفريقان 164 مباراة من قبل، فاز ريال مدريد في 87، مقابل 39 فوزًا لأتلتيكو مدريد، في حين انتهت 38 مباراة بالتعادل.
كانت هذه تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.