لهذا السبب.. اعتقال نجل أخ ميغان ماركل

كشف تقرير حديث لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عن اعتقال نجل أخ دوقة ساسكس، ميغان ماركل، وتوجيه تهمة جنائية إليه؛ بعدما شوهد يتجول مرتديًا منشفة فقط في هوليوود بولاية كاليفورنيا.

ووفقًا للتقارير، اُعتقل توماس دولي 28 عامًا، نجل توماس ماركل جونيور، الأخ غير الشقيق لدوقة ساسكس، يوم الخميس؛ بعد بلاغ من أحد المارة، بأنه كان يتجول في الشارع ويصيح مثرثرًا، بينما كان لا يرتدي سوى منشفة تلتف حول خصره.

وكشفت مصادر من الشرطة لم يُكشف عن هويتها، أن ”توماس“ كان تحت تأثير المخدرات، وحاول المقاومة والهرب أثناء عملية اعتقاله، إلا أنه في نهاية المطاف، أسقطه الضباط على الأرض وسيطروا عليه، قبل احتجازه.

أوضح أحد أفراد الشرطة، أنه تم توجيه تهمة جنائية لـ“توماس“؛ بعدما تسبب في إصابة أحد الضباط في ركبته أثناء الاعتقال، بالإضافة إلى مقاومته.

ولم يُكشف حتى الآن عن أي نوع من المخدرات تعاطاه ”توماس“، ولا يزال نجل شقيق ميغان ماركل مُحتجزًا رهن سداد كفالة قيمتها 25 ألف دولار.

يجدر بالذكر أن ”تايلر“، شقيق ”توماس“، يعمل في زراعة وتجارة القنب، وقد طور نوعًا من القنب أطلق عليه ”ماركل سباركل“، كما طور مؤخرًا نوعًا هجينًا من القنب أطلق عليه ”آرتشي سباركي“، على اسم نجل ميغان وهاري.