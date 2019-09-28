نائب رئيس نادي النصر السعودي السابق يطالب عبدالرحمن الحلافي بالرحيل

ويمر النصر، حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بفترة سلبية تمثلت في تحقيقه 3 نتائج سلبية مؤخرًا للمرة الثالثة على التوالي بعد تعادله مع الأهلي سلبيًا، وخسر قبلها من الحزم، كما تعادل مع الشباب، في الدوري السعودي، كما ودع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي.
ونشر فهد العجلان تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“ قال فيها: ”يابو سلمان الحلافي مثل ما سلّمناك النادي أوفي بوعدك اللي وعدته لي أنا وفهد المشيقح ولا قدّم استقالتك بكرة لا يكلف الله نفسًا الا وسعها“.
وسبق لفهد العجلان أن تولى منصب نائب رئيس نادي النصر العام 2017 وهو من الشخصيات المؤثرة في النادي.
ويملك النصر 8 نقاط من 5 مباريات، في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي، وسيتراجع ترتيبه حال فوز الأندية المنافسة له على سلّم الترتيب.
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