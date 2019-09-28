"خطأ غريب" قد يطيح ليفربول من كأس الرابطة

يواجه ليفربول خطر الطرد من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم هذا الموسم بعد ارتكاب خطأ غريب.

وفاز "الريدز" على ميلتون كينز دونز بهدفين نظيفين، الأربعاء الماضي، ليضرب بذلك موعدا مع أرسنال في الدور الرابع.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن ليفربول مهدد بالاستبعاد من البطولة بعدما أشرك لاعبا شابا لا يتوافق مع معايير التسجيل الخاصة بالبطولة.

ولم يتم الكشف بصفة رسمية عن اسم اللاعب، إلا أن الصحيفة كشفت أن الأمر يتعلق بالإسباني بيدرو شيريفيلا، البالغ من العمر 22 عاما.

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ويطلب الاتحاد الإنجليزي الحصول على تصريح دولي لأي لاعب مسجل مسبقا في إحدى الأندية خارج إنجلترا، أو لاعب أجنبي يسعى للتسجيل في البلاد لأول مرة.

وانضم شيريفيلا إلى ليفربول عام 2013، وأمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في إكستريمادورا الإسباني على سبيل الإعارة، وبعدها "يعتقد" أنه لم يتم تجديد تصريحه الدولي، وفق "إندبندنت".

وقال متحدث باسم ليفربول "النادي على دراية بأن هناك مشكلة إدارية تتعلق بمشاركة أحد لاعبينا في مباراة ميلتون كينز دونز".

وأضاف "نعمل مع المسؤولين لتوضيح الحقيقة حول اللاعب محل النزاع، ولن نعلق بأكثر من ذلك حتى يتم حل الأمر".

