حمدوك يدعو لبناء علاقات خارجية متوازنة مع العالم

شخص رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في خطابه القصير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أبرز الاشكالات والتحديات التي تواجه السودان خلال المرحلة الانتقالية.

غاب السودان عن التمثيل في اجتماعات الامم المتحدة لسنوات طويلة بسبب الملاحقات الجنائية الدولية للرئيس المخلوع، عمر البشير، واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في اقليم دارفور.

واجه السودان عقوبات منذ العام 1995 حيث وضع على رأس القائمة الامريكية للدول الراعية للإرهاب كما فرضت عليه عقوبات اقتصادية دولية، وذلك لتوجهات النظام السابق وارتباطاته بالجماعات الاسلامية المتطرفة في المنطقة.

وتسببت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في عزلة السودان عن المجتمع الدولي، كان لها أثر كبير في تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار شامل لقطاعات الانتاج، كما حرمته من تلقي المنح والقروض التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية.

حمدوك ابرز في مقدمة خطابه المعاناة الكبيرة التي عاشها شعب السودان بسبب ممارسات النظام السابق التي ادت إلى فرض عقوبات على البلاد، مشيراً إلى انه انتفض على ذلك النظام الذي كان يرعى الارهاب.

وقال أن الشعب السوداني كان المتضرر الاول من النظام السابق وماجلبه على البلاد، داعيا إلى الاستجابة العاجلة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، لاعادة البناء والتنمية خلال المرحلة الانتقالية.

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وأضاف رئيس الوزراء، أن السودان يبتدر حقبة جديدةً مختلفة عن نهج الاعوام الثلاثين الماضية في علاقة السودان مع دول العالم، يمد أيادي الصداقة الى جيرانه في الاقليم وإلى كافة دول العالم.

وأكد حمدوك التزام السودان بكافة المواثيق والعهود الدولية والدبلوماسية لحسن الجوار واحترام المبادئ الاساسية للصداقة والتعاون بين الشعوب، وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.

وتابع: أن الحكومة الإنتقالية تؤمن بأن العلاقات بين الدول ينبغي أن تُبنى على أساس خدمة المصالح المشتركة والتعاون الايجابي من اجل مصلحة الشعوب.

وقال أن الدعم المباشر من المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والإتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والإتحاد الأوروبي، ودول الترويكا والأشقاء في اثيوبيا، مصر، جنوب السودان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ساهم في جعل انتصار ثورتنا ممكناً.