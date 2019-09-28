شاهد بالفيديو : حمدوك يفاجئ المحتجين امام الامم المتحدة بنيويورك

فاجئ رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك المحتجين أمام مقر الامم المتحدة بنيويورك للمطالبة بتحقيق السلام والحرية والعدالة .

ونظم العشرات من اهالي دارفور وقفة إحتجاجية أمام مقر الامم المتحدة في نيويورك حيث رددوا عدد من الشعارات الثورية منها : “حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب”.

وحضر رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك الى المحتجين حيث قام بالسلام عليهم جميًعا مرددًا معهم: “حرية سلام وعدالة ، مدنية خيار الشعب” وسط فرحة عارمة أرتسمت في وجوه الجميع.

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وكان حمدوك، قد خاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول ظهور دولي له ممثلاً للسودان، ليفتح صفحة جديدة للسودان مع المجتمع الدولي.

وركز حمدوك في خطابه بالاجتماع على ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولية، وطلب دعم المجتمع الدولي للمرحلة الانتقالية، وألقى الضوء على التغيير الذي حدث في السودان، والآفاق الكبيرة التي يتطلع إليها على جميع المستويات، ورغبته الأكيدة في انتهاج سياسة متوازنة تسعى لتحقيق مصالح شعبه وعلاقات عمل مشترك مع جيرانه العرب والأفارقة والعالم.