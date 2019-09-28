اصابة 5 مواطنين بالأبيض برصاص أفراد من الدعم السريع

الأبيض: أشرف عبدالعزيز

أصيب خمسة مواطنين بالرصاص الحي والذي أطلقه عليهم أفراد من قوات الدعم السريع بسوق الصالحين غرب مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان ، وفيما وعد قائد قوات الدعم السريع بالولاية القبض على الجناة وتسليمهم للقضاء ، قال ذوي الضحايا لـ(الجريدة): أنهم أخطروا أمين عام الحكومة وأطلعوه على الحادثة بالتفصيل.

وتعود الحادثة بحسب شهود عيان إلى تعرف المواطنين مكي جاد كريم وعوض الكريم يحى مطر على أحد أفراد الدعم السريع كان متهماً في قضية قتل أحد أقربائهم ، ولكنه اختفى لسنوات ، فقاموا بابلاغ قسم شرطة (السوق) وتم القبض عليه وحبسه ، إلا أنه إستنجد بإثنين آخرين جاؤا الى قسم الشرطة وهم يمتطون دراجة بخارية ومسلحون ببنادق (الكلاشنكوف) ، ومن أن سلموا المتهم سلاحه خرج ثلاثتهم من القسم وأطلقوا النار عشوائياً على المواطنين ، فأصيب كل من مكي جاد كريم وأستأصلت كليته بمستشفى الأبيض بعد اسعافة كما ينتظر عوض الكريم يحي مطر اجراء عملية جراحية في الخصية وأصيب المواطن محمد رابح والمواطن يوسف وإمرأة تعمل في السوق.

