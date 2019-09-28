السودان يُشارك في ختام مُناورات التمرين البحري المُختلط “الموج الأحمر-2”

اُختتمت مُناورات التمرين البحري المُختلط “الموج الأحمر-2″، بمُشاركة القوات البحرية للدول المُطلة على البحر الأحمر (السعودية، السودان، مصر، الأردن، جيبوتي، اليمن والصومال وحرس الحدود السعودي، بمُساندة من القوات الجوية الملكية السعودية).

وأكّد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي في تصريحات بحسب صحيفة الصيحة أمس، أھمية الاستراتيجية لأمن واستقرار البحر الأحمر وأثر ذلك على الأمن الوطني لكَافّة الدول المشاطئة له بشكلٍ خاصٍ وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي بشكلٍ عامٍ، وشَدّدَ على أنّ أمن الخليج العربي يُعد عُمقاً استراتيجياً لأمن البحر الأحمر، ما يُحتم صياغة رؤية مُشتركة وتوحيد الجُهُود لتعزيز القدرات البحرية، وإبراز التّماسُك والتّجانُس العسكري وصولاً إلى تنفيذ عمليات عسكرية مُشتركة لرفع مُستوى الكفاءة القتالية، والتّنسيق في مجال التّعامُل مع التهديدات البحرية.

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يُذكر أنّ التمرين البحري المُختلط “الموج الأحمر- 2” شاركت فيه العديد من القطع البحرية كالسفن، الزوارق، المُشاة، وحدات الأمن البحرية الخاصّة، وطيران القوات البحرية للتدريب على عِدة سيناريوهات بحرية داخل البحر، والتدريب للرماية على الأهداف البحرية والجوية، والقفز المظلي الحُر بواسطة طائرة السوبر “بوما”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)