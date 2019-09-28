التغيير لا بد من كنس (خفافيش الظلام) وتصفية الدولة الخفية

طالبت قوى الحرية والتغيير بحل السلطة القضائية وجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج, والهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون, وقال القيادي بالحرية والتغيير المتحدث باسم تجمع المهنيين, اسماعيل التاج في تصريحات مقتضبة, ان معظم العاملين في تلك الاجهزة ينفذون سياسات النظام البائد بعيداً عن اهداف الثورة.

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وفي سياق ذي صلة تعهد التاج في ندوة قوى اعلان الحرية والتغيير بمنطقة معتوق بمحلية “24” القرشي بولاية, بدعم حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك, في حالة تنفيذ مطالب الشعب التي خرج من أجلها, عشان كدة تاني ما في زول يحكمنا بالقوة, الحكومة الحالية حكومتنا, وبنقيف معها وبندعمها لكن اذا لم ينفذوا مطالبنا حيشموا, ووزير الصحة اذا لم يعمل على مجانية العلاج نقول له مع السلامة, وزير التربية والتعليم ما عمل مجانية التعليم في مرحلة الاساس نقول ليهو مع السلامة, لان الثورة جاءت بدم الشهداء.

وكشف التاج بحسب صحيفة آخر لحظة, ان محلية “24” القرشي يعيش فيها رموز النظام البائد, لا بد من كنس, ما اطلق عليهم اصطلاح “خفافيش الظلام” وأعلن عن بداية تصفية الدولة الخفية من معتوق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)