أزمة خبز حادة تضرب حاضرة نهر النيل

شَهِدَت الدامر حاضرة ولاية نهر النيل أمس، أزمة حادّة في الخُبز، وأغلقت بعض المخابز أبوابها في السوق الكبير والجديد والأحياء لعدم توافر حِصّة الدقيق.

وطالب عدد من المُواطنين، سلطات المحلية بالتدخُّل الفوري لإنقاذ الموقف، خَاصّةً يومي الجمعة والسبت والعُطلات.

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وبحسب صحيفة الصيحة عمل بعض الأفران مع وجود عددٍ كبيرٍ من الصفوف الطويلة، وطَالَبَ عددٌ كبيرٌ من مُواطني الدامر، السُّلطات بالتدخُّل لحل الأزمة حتى لا تتفاقم أكثر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)