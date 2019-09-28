الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أزمة خبز حادة تضرب حاضرة نهر النيل

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

أزمة خبز حادة تضرب حاضرة نهر النيل

شَهِدَت الدامر حاضرة ولاية نهر النيل أمس، أزمة حادّة في الخُبز، وأغلقت بعض المخابز أبوابها في السوق الكبير والجديد والأحياء لعدم توافر حِصّة الدقيق.

 

وطالب عدد من المُواطنين، سلطات المحلية بالتدخُّل الفوري لإنقاذ الموقف، خَاصّةً يومي الجمعة والسبت والعُطلات.

Advertisements

 

 

وبحسب صحيفة الصيحة عمل بعض الأفران مع وجود عددٍ كبيرٍ من الصفوف الطويلة، وطَالَبَ عددٌ كبيرٌ من مُواطني الدامر، السُّلطات بالتدخُّل لحل الأزمة حتى لا تتفاقم أكثر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة خبز حادة تضرب حاضرة نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا