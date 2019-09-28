شَهِدَت الدامر حاضرة ولاية نهر النيل أمس، أزمة حادّة في الخُبز، وأغلقت بعض المخابز أبوابها في السوق الكبير والجديد والأحياء لعدم توافر حِصّة الدقيق.
وطالب عدد من المُواطنين، سلطات المحلية بالتدخُّل الفوري لإنقاذ الموقف، خَاصّةً يومي الجمعة والسبت والعُطلات.
وبحسب صحيفة الصيحة عمل بعض الأفران مع وجود عددٍ كبيرٍ من الصفوف الطويلة، وطَالَبَ عددٌ كبيرٌ من مُواطني الدامر، السُّلطات بالتدخُّل لحل الأزمة حتى لا تتفاقم أكثر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة خبز حادة تضرب حاضرة نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.