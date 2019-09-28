اجتماعات لـ”نداء السودان” بمصر اليوم لاختيار خليفة لـ”المهدي”

تَنطَلِق اليوم بالعين السخنة في مصر، اجتماعات تَحَالُف “نداء السودان” لاختيار قيادة جديدة عقب استقالة الإمام الصادق المهدي، وتستمر الاجتماعات يومين.

وقال رئيس “الجبهة الثورية” الهادي إدريس لمصادر، إنّ أجندة الاِجتماعات تتضمّن اختيار قيادة جديدة للكيان ومُراجعة تجربة “نداء السودان”، بجانب تقديم روية جديدة تتماشى مع المُتغيِّرات السِّياسيَّة في البلاد، والدفع بقضايا السلام والاستقرار والتّحوُّل الديمقراطي.

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وفِي سِيَاقٍ آخر، قال إدريس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ “الجبهة الثورية” لم تُسمِ بعد الشخصيات التي تقود وفد الداخل المُتوقّع وصوله الخرطوم الأيام المُقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)