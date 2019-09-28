التاريخ: 28-سبتمبر-2019
14 مشاهدة
تَنطَلِق اليوم بالعين السخنة في مصر، اجتماعات تَحَالُف “نداء السودان” لاختيار قيادة جديدة عقب استقالة الإمام الصادق المهدي، وتستمر الاجتماعات يومين.
وقال رئيس “الجبهة الثورية” الهادي إدريس لمصادر، إنّ أجندة الاِجتماعات تتضمّن اختيار قيادة جديدة للكيان ومُراجعة تجربة “نداء السودان”، بجانب تقديم روية جديدة تتماشى مع المُتغيِّرات السِّياسيَّة في البلاد، والدفع بقضايا السلام والاستقرار والتّحوُّل الديمقراطي.
وفِي سِيَاقٍ آخر، قال إدريس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ “الجبهة الثورية” لم تُسمِ بعد الشخصيات التي تقود وفد الداخل المُتوقّع وصوله الخرطوم الأيام المُقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعات لـ”نداء السودان” بمصر اليوم لاختيار خليفة لـ”المهدي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.