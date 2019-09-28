وقفة احتجاجية لأسر المعتقلين أمام حقوق الإنسان

نظم أسر المعتقلين السياسيين السودانيين وقفة احتجاجية امام مفوضية حقوق تضامناً مع ذويهم الذين اعتقلوا منذ أكثر من ستين يوماً.

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وأكد ممثل أسر المعتقلين أبو الفيض مختار الاساليب التي اعتمدها جهاز الأمن, واصفاً ما تعرض اليه شقيقه محمد مختار تجاوزاً لما ورد في الوثيقة الدستورية, ومن جهة قال الامين العام لمفوضية حقوق الانسان عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله, ان المفوضية تراقب الاخيرة في مجالات حريات وردود الافعال من الجهات المختصة.

وأكد وداعة بحسب صحيفة آخر لحظة, ان المفوضية سوف تدرس المذكرة التي استلمتها من ذوي المعتقلين وتدفع بها الى الجهات المختصة بالشكاوى لمتابعتها مع الجهات المختصة, وكانت السلطات شنت حملة اعتقالات واسع وسط العديد من القيادات السياسية الأمنية, ورفع المحتجون لافتات تطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين او تقديمهم للمحاكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)