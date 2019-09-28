وزير الثقافة والإعلام: لجنة تحقيق “فض الاعتصام” تُباشر أعمالها عقب عودة “حمدوك”

التاريخ: 28-سبتمبر-2019
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كَشفَ الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، أنّ لجنة التحقيق المُستقلة في حادثة فض الاعتصام ستُباشر أعمالها فور عودة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مِن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتسمية أعضائها.
ونفی صالح في تصريحاتٍ صحفيةٍ بحسب صحيفة الصيحة أمس، صِلَة اللجنة أو الحكومة بتقرير المُفوضية القومية لحُقُوق الإنسان الذي أطلقته قَبل يَومين.
وأشار فيصل إلى أنّ المُفوضِيّات التي تَمّت الإِشارة إليها في الوثيقة الدستورية، ومنها مُفوضية حُقُوق الإنسان، لا تزال قيد التشاوُر، وسيتم تكوينها علی أساس الكفاءة والخبرة والتّخصُّص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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