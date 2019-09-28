التاريخ: 28-سبتمبر-2019
6 مشاهدة
دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد اأعلى لقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان, الحركات المسلحة الى المشاركة في عهد نستشرف الحرية والمساواة والعدالة ونلتزم بتطبيقها.
وتعهد البرهان مخاطباً القوات النظامية دعا البرهان، في كلمة خلال تفقده بالفرقة “16” مشاة في مدينة نيالا, ببناء وطن آمن ومستقر يمهد فيه للديمقراطية, الناس متساوون فيها في الحقوق والواجبات والمواطنة, وشدد على أهمية المحافظة على الأمن الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية, والوقوف ضد كل متربص, ومعتد داخل البلاد وخارجها, ولفت البرهان الى ان من اهم واجبات المرحلة الانتقالية بناء السلام المستدام الذي يمنع حمل السلاح ضد الدولة ويحقق المساواة والعدالة ويحقق شعارات الثورة سلام بدون شروط او إملاءات.
وتابع البرهان ان السودان اصبح ملكاً للجميع والكل فيه شركاء, وقال بحسب صحيفة آخر لحظة: للمشككين والمخذلين باننا حريصون اكثر على الديمقراطية ونجاح المرحلة الانتقالية ليعبر البلد لجو حر ديمقراطي معافى ليس فيه محسوبية أو ظلم او تهميش.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يدعو إلى سلام بدون شروط أو إملاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.