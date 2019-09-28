أسامة توفيق: اتّهموني بكتابة “بيان الاِنقلاب” واعتقالي تصفية حسابات

قَالَ القيادي بحركة “الإصلاح الآن” أسامة توفيق، إنه اتهم بكتابة بيان الاِنقلاب الأخير، وأضاف إنّ اعتقاله تصفية حسابات ولم تُوجّه له تُهمٌ سوى كتابة البيان، وأضاف أنّ صورة المشهد في السودان قاتمة.

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وقال إنّ الصورة قاتمة ولا وجود لدولة القانون، ونفس المُمارسات التي كانت تُمارس في السابق تُمارس الآن تحت ستار الحُرية والتّغيير والعَدالة، وأضَافَ: ما لم يتم استيعاب كل القوى السياسية لن نمضي للأمام، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)