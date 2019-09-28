وزير الشؤون الدينية: التّطرُّف والغلو سَجّلا السودان في دفاتر الإرهاب

التاريخ: 28-سبتمبر-2019
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شَدّدَ وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، على أنّ وزارته ليست إسلامية فقط، وإنّما لكل الأديان الموجودة بالدولة.
وقال مفرح خلال مُخاطبته المصلين بمسجد الشيخ المختار بشمبات أمس، إنّ التطرُّف والغلو سَجّلا السودان في دفاتر الإرهاب لدى الولايات المتحدة، وما زلنا لا نستطيع شطب اسمنا من ذلك الدفتر، وَأَكّدَ أنّ الحكومة الانتقالية لديها عشرة مطلوبات، أهمّها إحلال السلام وإنهاء الحرب خلال الأشهر الثلاثة المُقبلة.
وطالب مفرح بحسب صحيفة الصيحة، بضبط الخطاب واختيار الوسطية وإدارة التّنوُّع العرقي والإِثني والدِّيني، ونوّه بدور شباب شمبات في الثورة، ونادى بضرورة تمكينهم في مُؤسّسات المُجتمع المدني، فَضْلاً عن تعزيز دور المرأة في المُجتمع ومنحها الفرصة الكاملة للمُشاركة الحقيقية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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