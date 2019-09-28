الأمم المتحدة تُثمِّن دور السودان في مكافحة الإرهاب

ثَمّنَ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مكتب مُكافحة الإرهاب فلادمير فيرنكوف، تعاوُن السُّودان في ملف مُكافحة الإرهاب عُمُوماً.

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والتقت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله بالسيد فلادمير بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وَتَنَاوَل اللقاء أوجه التّعاوُن والتّنسيق بين المَكتب والوزارات والأجهزة الحكومية السُّودانية ذات الاختصاص.

وعبّر الوكيل بحسب صحيفة الصيحة، عن أمله في ديمومة التّعاوُن والتّنسيق، ووعد بدعم الأجهزة المُختصة بمُكافحة الإرهاب في السودان بصُورةٍ مُباشرةٍ وعاجلةٍ من خلال برنامج بناء قُدرات العاملين والمُختصين، وكذلك من خلال تمييز السُّودان بأن يكون من الدُّول القليلة التي سينفذ فيها برنامج السفر الإلكتروني في المطارات والموانئ ونقاط الحُدُود البرية، وهو برنامجٌ دوليٌّ جديدٌ يهدف لمنع الجرائم الإرهابية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)