أسامة توفيق: الحكومة الحالية إقصائية

التاريخ: 28-سبتمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة قال القيادي بحركة الاصلاح الآن اسامة توفيق, انه تم اعتقاله بسبب اتهامه بكتابة البيان الانقلابي الذي اذاعه رئيس اركان الجيش السابق الفريق اول هاشم عبد المطلب. Advertisements وكشف توفيق بحسب صحيفة آخر لحظة, عن اعتقال عدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية, على رأسهم الفريق أول عماد عدوي والفريق محمد المختار, اللواء صديق سيد أحمد, والوالي الأسبق لولاية نهر النيل اللواء ركن الطيب المصباح, بجانب اللواء محمد زكي الدين واللواء محمد الامين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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