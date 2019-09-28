تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * (حمدوك): تلقيت وعداً من مسؤولين كبار برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب * (البرهان) يتعهد ببناء وطن آمن مستقر يتساوى فيه الجميع في الحقوق الإنتباهة: * (الحلو) يطالب بدولة علمانية وإلغاء (الشريعة) * مليشيات إثيوبية تتوغل داخل السودان * حريق يقضي على مستندات حكومية بالقضارف السوداني: * حمدوك: تلقيت وعداً صادقاً من مسؤولين أمريكيين برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب * فيصل: لجنة التحقيق المستقلة ستباشر عملها فور عودة حمدوك للبلاد * تجمع المهنيين يطالب بإبعاد منسوبي الأمن من الوزارات الصيحة: * البرهان يوجه بنزع السلاح من المواطنين بجنوب دارفور * أسامة توفيق لـ (الصيحة): اتهموني بكتابة بيان الانقلاب واعتقالي تصفية حسابات * اجتماعات لـ (نداء السودان) بمصر اليوم لاختيار خليفة لـ (المهدي) اليوم التالي: * حمدوك: السودان بحاجة إلى الاستثمار لا المنح والهبات Advertisements * البرهان يدعو إلى سلام دائم بدون شروط أو إملاءات الحرية والتغيير: فلتذهب حكومة (حمدوك) إذا لم تنجح في تحقيق مطالب الثورة * (تجمع المهنيين) يطالب بإبعاد منسوبي الأمن من الوزارات المدنية * (زيرو فساد) تعلن تماسكها وتفتح المزيد من البلاغات ضد المفسدين آخر لحظة * التغيير: (الحكومة لو ما نفذت مطالبنا تمشي) * حمدوك: تلقيت وعدا صادقاً برفع السودان من لائحة الإرهاب * وصول (4) بواخر نفط لبورتسودان * أسامة توفيق: الحكومة اقصائية وستنهار الدار: * (25) متهماً بحرق وقتل شابين بعد اخراجهما من حراسة الشرطة * اقتحموا قسم الشرطة بود راوة بسبب مقتل احد ابنائهم على يد المتهمين * محاكمة (9) متهمين بقتل الزوج عبد الصادق بولاية الجزيرة * اليوم تتواصل محاكمة الرئيس المعزول البشير * متهمون يسكبون البنزين ويشعلون النار في جسد بائعة شاي * العاملات المتخصصات في سرقة المليارات من المنازل في قبضة شعبة المباحث *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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