ستيفن سيجال مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي

ودون سابق إعلام، فاجأت إدارة المهرجان الحضور بمرور ستفين سيجال على السجادة الحمراء برفقة زوجته المنغولية اردينيتويا باتسوه.
وتعرف الجمهور المصري على ستفين سيجال عن قرب، عندما وقع ضحية للفنان رامز جلال في برنامجه ”رامز بيلعب بالنار“ عام 2016.
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