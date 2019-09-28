ستيفن سيجال مفاجأة ختام مهرجان الجونة السينمائي

بعدما ظن الجميع أن مهرجان الجونة السينمائي سيسدل الستار دون حضور أي نجم عالمي، تفاجأ الحضور بالنجم العالمي ستفين سيجال، خلال حفل ختام دورته الثالثة.

ودون سابق إعلام، فاجأت إدارة المهرجان الحضور بمرور ستفين سيجال على السجادة الحمراء برفقة زوجته المنغولية اردينيتويا باتسوه.

وتعرف الجمهور المصري على ستفين سيجال عن قرب، عندما وقع ضحية للفنان رامز جلال في برنامجه ”رامز بيلعب بالنار“ عام 2016.