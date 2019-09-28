فنزويلا: العقوبات الأمريكية ضد الرئيس الكوبي السابق بلا معنى على الإطلاق

قال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريسا، أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على راؤول كاسترو، الرئيس الكوبي السابق، لا معنى لها على الإطلاق، كون كاسترو نفسه لا ينوي الذهاب إلى الولايات المتحدة.

وقال أريسا لوكالة "سبوتنيك": " [العقوبات ضد كاسترو]لا معنى لها على الإطلاق، كونه لا ينوي الذهاب إلى الولايات المتحدة وهذا ينطبق على عائلته".

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عقوبات دبلوماسية على زعيم الحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو واتهمته "بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" مع سعي الولايات المتحدة لزيادة الضغط على هافانا لدعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وتعد هذه العقوبات الأكثر صرامة ضد القيادة الكوبية منذ تولي ترامب السلطة في 2017. واستهدفت الولايات المتحدة بالعقوبات راؤول، الرئيس السابق لكوبا شقيق الراحل فيدل كاسترو، إضافة أفراد من أسرته.