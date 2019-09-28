"تناول تلك الأطعمة".. علاج سحري للمعدة

وهناك بعض الأطعمة المهمة في حياة مريض قرحة المعدة، والتي توجب عليه تناولها بشكل مستمر للحد من الشعور بالألم، فهذا ما أوصى به التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، ومنها:
- فعكس الشائع عن الثوم تناولك له بشكل دائم يحد من نمو البكتيريا المضرة فى المعدة، ويعمل على تطهير هذا العضو المهم في حياة الشخص المصاب بقرحة المعدة، ولذا عليك تناول فص من الثوم يوميا.
- يمكنك تناول عصير التوت يوميا، فهو من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة في حياة مريض قرحة المعدة، ولذا عليك تناول كوبا منه يوميا.
- من أهم النصائح الغذائية التي يجب على مريض قرحة المعدة القيام بها هي الإكثار من تناول الخضراوات كالخيار والخس، فهى أطعمة غنية بالألياف الهامة في حياة مريض قرحة المعدة.
- الفواكه غير الحمضية تعد من الوسائل الغذائية المهمة فى حياة مريض قرحة المعدة، لأنها تخلق غلاف علي جدار المعدة يقلل من حدة المرض.
- ملعقة من العسل على الريق تساعد بشكل كبير على الحد من الشعور بمضاعفات قرحة المعدة، ويحمى المعدة من الشعور بالألم.
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