الدفاعات السورية تتصدى لطائرات إسرائيلية في البوكمال

تصدت الدفاعات الجوية السورية لطائرات معادية في محيط معبر (البوكمال/ القائم) السوري العراقي جنوب نهر الفرات أقصى شرق البلاد.

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية، شنت في وقت متأخر من مساء الجمعة غارات على مواقع عسكرية شمال شرق البوكمال بـ 12 كلم".

وأضاف المصدر أن "الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات المعادية على الموقع، في حين تمكنت بعض الصواريخ من إصابة أهدافها، مؤكدا أن لا خسائر بشرية أو إصابات نجمت عن الغارات وإنما اقتصرت الأضرار على الماديات".

وكانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أن "إسرائيل قصفت معسكرا للجيش السوري تحت الإنشاء في منطقة البوكمال شرق سوريا دون أن يوقع ذلك خسائر بشرية".

وقالت وحدة الإعلام الحربي نقلا عن مصدر أمني في سوريا: "استهدف العدو معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه، لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين، وكان المبنى خاليا وقت الاستهداف ولا توجد إصابات أبدا خلافا لما روج له إعلام العدو".

