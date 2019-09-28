في الوقت الحالي.. ماذا يتمنى إيدن هازارد؟

أعرب النجم البلجيكي إيدن هازارد عن رغبته في تسجيل الأهدف ومساعدة فريقه ريال مدريد في الفوز على أتلتيتكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، اليوم السبت.

وقال هازارد: "أتمنى التسجيل والفوز في الديربي. كل ما أريده هو إسعاد الجماهير، في مباريات الديربي، تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "إس": إذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك أن تفوز".

وحقق ريال مدريد في الجولتين السالفتين فوزين غاليين الأول على مضيفه إشبيلية، وهو الأول له على ملعب مضيفه منذ 2015، وضيفه أوساسونا فتربع صدارة الليجا بفارق نقطتين عن أتلتيكو الذي تغلب على مضيفه مايوركا بثنائية نظيفة مستعيدا توازنه في توقيت مناسب قبل قمته النارية أمام جاره الذي تغلب عليه في الملعب ذاته العام الماضي بثلاثة أهداف للبرازيلي كاسيميرو وسيرجيو راموس والويلزي غاريث بيل مقابل هدف للفرنسي أنطوان غريزمان المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة.

ووفقا لصحيفة "إس" فإن ريال مدريد قد استعد جيدا لمواجهة اليوم مع اعتماد زيدان على مبدأ المداورة في المباراة الأخيرة ضد أوساسونا عندما أراح أغلب عناصره الأساسية مكتفيا بالدفع فقط بالقائد راموس والألماني طوني كروس وكاسيميرو.

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وأعرب مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان عن ارتياحه الكبير لعودة فريقه إلى سكة الانتصارات، وقال: "لقد كان الفريق في مستوى التطلعات"، فيما اعتبر راموس أن "ريال مدريد رد بقوة" على الانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة.

ولم يسمح ريال مدريد لمنافسيه إشبيلية وأوساسونا بالتسديد على مرماه، وعلق زيدان على ذلك قائلا: "ما تغير هو أننا نؤمن بما نفعله، والآن نحن في بدايتنا".

وتعتبر مواجهة أتلتيكو فرصة لـ"الميرنغي" لمواصلة انتفاضته وقد يكون التعادل في هذه المرحلة المبكرة من الموسم مقبولا لكليهما، خاصة قبل الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال.