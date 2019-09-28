الجيش اليمني: تدمير عربات وأسلحة للحوثيين بغارات للتحالف شرق صعدة

وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف بصعدة في الجيش اليمني، أن "مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات على مجموعة من المواقع الخاصة بالحوثيين في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة".
وأضاف أن "الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين متحصنة بكهوف، وعربات تحمل مقاتلين وأسلحة وذخائر تابعة لهم".
ووفقا للجيش، "أدت الغارات الجوية إلى تدميرها بالكامل".
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة الحوثيين، يحيى سريع، أعلن الجمعة، تعرض محافظتي صعدة وحجة إلى أكثر من 25 غارة جوية شنها التحالف العربي خلال الـ 12 ساعة الماضية، "استهدفت مزارع وممتلكات مواطنين".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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