انطلاق أول بطولة كرة قدم نسائية في السودان

يشهد اليوم حدثاً تاريخياً مهماً بانطلاق أول بطولة كرة قدم نسائية في السودان، باحتفالية مصغرة، لإعلان افتتاح المنافسة بملعب استاد الخرطوم، وتستضيف عدد من مدن السودان مباريات البطولة.

وقد أبدت ميرفت حسين رئيس لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد السوداني تفاؤلاً بنجاح البطولة على كل المستويات من واقع الإقبال الكبير على المشاركة من السيدات.

وأكدت أن البطولة ستبدأ بـ (21) فريقاً، على رأسها فريق التحدي أول فريق كرة قدم نسائي في السودان، بجانب فرق أخرى منها الدفاع الخرطوم، والعباسية، ومن مدينة الأبيض .