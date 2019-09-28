موعد مباراة الديربى بين أتلتيكو مدريد ضد الريال فى الدوري الإسباني

يطمح ريال مدريد للحفاظ على صدارة الدورى الإسبانى، عندما يحل ضيفاً على جاره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت بملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات "الليجا".

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال

تنطلق مباراة الديربى بين أتلتيكو مدريد وضيفه ريال مدريد، فى تمام الساعة التاسعة من مساء السبت، والتى تنقلها قناة beIN SPORT HD 3.

ريال مدريد يسعى لتجاوز أتلتيكو

ونجح ريال مدريد في تجاوز بدايته المتواضعة بالنسخة الحالية من مسابقة الدوري الاسباني بعدما حصد 5 نقاط في أول ثلاث مباريات، قبل أن يحقق 3 انتصارات متتالية أمام ليفانتي واشبيلية وأوساسونا ليرفع رصيده من النقاط إلى 14 في صدارة "الليجا".

وسجل لاعبو ريال مدريد 12 هدفاً فى 6 مباريات، بمعدل هدفين فى المباراة الواحدة، بينما اهتزت شباك الفريق الملكى 6 مرات، فيما حافظ على نظافة شباكه فى مباراتين أمام إشبيلية وأوساسونا.

Advertisements

ويرغب ريال مدريد في الخروج من مباراة الديربي بالنقاط الثلاث أملاً في الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع جاره اتلتيكو مدريد إلى 4 نقاط، على الرغم من الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق الملكي في الوقت الحالي أبرزها فيرلاند ميندي وماركو أسينسيو بسبب الإصابة.

أما اتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة، فيسعى لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وإنتزاع الصدارة.

ويبدو أن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد لن يعاني هجومياً بسبب غياب مهاجمه ألفارو موراتا بسبب الايقاف، في ظل إستعادة دييجو كوستا لذاكرة التهديف، بجانب تواجد جواو فيليكس.