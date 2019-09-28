وحدة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا فلسطينيًا في الخليل

اختطفت وحدة إسرائيلية خاصة بزي مدني، مساء الجمعة، شاباً فلسطينياً من منطقة سنجر بمدينة دورا جنوب محافظة الخليل في الضفة الغربية.

وأظهرت كاميرا مراقبة، مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية وقفت مقابل الشاب، وخرج منها مسلحون من وحدات إسرائيلية خاصة يُطلق عليها اسم ”المستعربين“ وقاموا باعتقال الشاب.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن حوادث اعتقال الفلسطينيين من قِبل وحدات المستعربين الإسرائيلية ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة في ظل مطالبات فصائلية بمواجهة قوات المستعربين التي تنتشر بشكل موسع في مناطق متفرقة من الضفة الغربية لتنفيذ عمليات مداهمات واعتقال.