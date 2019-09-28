غارات ليلية للجيش الليبي على عدة مواقع للمليشيات في سرت

شن الجيش الليبي ليلة الجمعة/السبت غارات استهدفت مواقع تابعة لمليشيات الوفاق في مدينة سرت . ووفق مصدر بغرفة عمليات سلاح الجوي الليبي، فإن طائرات الجيش شنت 7 غارات متتالية على عدة مواقع لمليشيات مصراته بضواحي مدينة سرت. وأشار المصدر إلى أن الغارات استهدفت للمرة الثالثة معسكر وادي جارف إلى الجنوب الشرقي من سرت. وأوضح المصدر أن باقي الغارات التي استهدفت المنطقة كانت بالقرب من مدينة سرت على عدة تجمعات للمسلحين منها ثلاث غارات استهدفت مقرا تابع لمليشيات مصراته بمصنع الأعلاف.

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