رسالة هامة من "البرهان" بشأن الجيش.. ماذا قال؟

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الجيش سيضرب مثلاً لكل المشككين والمخذلين بأنه حريص أكثر على الديمقراطية ونجاح المرحلة الانتقالية حتى تعبر البلاد إلى جو حر ديمقراطي معافى ليس فيه محسوبية أو ظلم و تهميش.

ودعا البرهان خلال مخاطبته الجيش والقوات النظامية الأخرى بقيادة الفرقة السادسة عشر مشاة بعاصمة ولاية جنوب دارفور نيالا يوم “الجمعة”، القوات المسلحة لأهمية المحافظة على الأمن الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية والوقوف ضد كل متربص ومعتدٍ داخل البلاد وخارجها، وحيا تضحيات منسوبي القوات النظامية وقال إنهم بذلوا كل غال ورخيص في سبيل حفظ أمن وسلامة وتأمين الوطن.

وشدد على أنه من أهم واجبات المرحلة الانتقالية بناء السلام المستدام الذي يمنع حمل السلاح ضد الدولة ويحقق المساواة والعدالة ويحقق شعارات الثورة سلام بدون شروط أو إملاءات.

وقال “ندعو إخوتنا في الحركات المسلحة أن يشاركونا في بناء السلام وهياكله وتنمية البلد ونحن في عهد نستشرف فيه الحرية والمساواة والعدالة ونلتزم بتطبيقها”.

وتعهد البرهان ببناء وطن آمن ومستقر يمهد فيه للديمقراطية، وتساوي الناس في الحقوق والواجبات والمواطنة، وأكد أن السودان أصبح ملكا للجميع والكل فيه شركاء، وأنهم يدعون لبناء البلد بمثل تجربة الثورة المجيدة وأشار إلى أنها أصبحت تجربة فريدة يعتز بها العالم كله، داعياً إلى إنجاح هذه التجربة.

ووجه القوات المسلحة بجمع السلاح من كل من هو خارج مظلة القوات النظامية، متوعداً من يهدد أمن المواطنين في مناطقهم ومعسكراتهم وقراهم ومراعيهم بالقبض عليه ومحاسبته، وقال :”نريد تأسيس مرحلة ليس فيها أحد أقوى من أحد وستكون القوة عند القوات النظامية فقط”.

ووجه بمكافحة التهريب عبر الحدود والنهب المسلح وتوفير الأمن للبلد بقلب رجل واحد، كما وجه بمكافحة العادات الضارة التي كانت منتشرة في السابق في ولايات دارفور مثل النزاع المسلح والمليشيات والتعدي على الآخرين، وقال يبنغي أن تنتهي .

لافتا إلى أن اجتماع مجلس السيادة الذي عقد بمدينة نيالا يوم أمس قد اتخذ قرارات تحافظ على أمن البلد منها تأمين الحدود الدولية لمنع تهريب الأسلحة والسلع والمواطنين والعربات موجها الجميع بتنفيذ تلك القرارات من أجل حفظ أمن المواطنين ومكتسبات الثورة، وأكد أن الحكومة الانتقالية تمهد لحكومة ديمقراطية منتخبة مستقبلا.