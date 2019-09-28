جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي الملف السوري، أعرب الوزير الروسي عن ارتياحه العميق إزاء إعلان أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا الأسبوع الماضي.
واعتبر لافروف أن ”روسيا اضطلعت بدور كبير في الجهود التي أدت لتشكيل هذه اللجنة، على عكس دول أخرى (لم يسمها) سعت إلى إعاقة تلك الخطوة“.
وقال ”كان من المفترض أن يتم الاعلان عن تشكيل اللجنة في ديسمبر/كانون الأول 2018، لولا أن بعض الأطراف الخارجية حالت دون ذلك“.
وتعقد اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا أولى اجتماعاتها بجينيف في 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأشار لافروف إلى أنه بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في قت سابق الجمعة، تشكيل اللجنة الدستورية.
وقال الوزير الروسي إن ”هناك فهما أفضل لكيفية مساعدة السوريين في التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل بلدهم، حيث يحترم جميع الأطراف الخارجية سيادة ووحدة سوريا“.
كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية التوتر بالخليج.. لافروف يدعو لحوار "بلا اتهامات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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