اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا تنعقد بجنيف في 30 أكتوبر

صرحت مصادر أممية رفيعة المستوى، مساء الجمعة، أن اللجنة المعنية بتشكيل الدستور السوري ستعقد أولى اجتماعاتها في جنيف يوم 30 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، أن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، بعث عصر الجمعة خطابا إلى رئيس مجلس الامن الدولي يبلغه فيه باتفاق الأطراف السورية على عقد أولى اجتماعات اللجنة الدستورية في جينيف نهاية أكتوبر.

وفي وقت سابق، اتفقت الحكومة والمعارضة السورية على أسماء أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن وجود اتفاق بين جميع الأطراف على أعضاء اللجنة، وأن ممثل الأمم المتحدة سيشارك لغرض إتمام العمل خلال فترة قصيرة.

وبعد نحو سنة من المباحثات، اتفقت الحكومة السورية والمعارضة السورية على أسماء أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا، وقد أكد أمين عام الأمم المتحدة ووزير الخارجية التركي هذا بدون الإشارة إلى موعد مباشرة اللجنة أعمالها.

وصرح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غونتيريز بأن "هناك الآن اتفاقاً بين جميع الأطراف على تركيبة لجنة الدستور السوري، ويعمل غير بيترسن مع الأطراف المشاركة على تحديد قواعد عمل اللجنة، على أمل الانتهاء منه قريباً".

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وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو: "كان لنا اجتماع جيد جداً مع الأمين العام للأمم المتحدة، وتطرقنا إلى مواضيع كثيرة، ومنها سوريا وتشكيل لجنة الدستور التي ستشكل قريباً".

لكن بعد مرور ساعة على تصريح جاووش أوغلو، لم يبد المتحدث باسم الأمم المتحدة التفاؤل الذي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية التركي، وأعلن أن مباشرة اللجنة أعمالها مرتبط بنجاح زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى دمشق.

وتقضي خطة الأمم المتحدة التي تحظى بتأييد جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأن تشكل لجنة الدستور من 150 عضواً، وتقوم بإعداد مسودة الدستور الجديد لسوريا، لتكون الحجر الأساس لعملية سياسية جديدة في سوريا.

