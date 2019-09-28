وقالت الوكالة إن تصنيفها لديون السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند (A-/A-2)، مشيرة إلى أن المخاطر الجيوسياسية بالنسبة للسعودية لا تزال مرتفعة، متوقعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 0.4% هذا العام، متأثرا بالأساس بانخفاض انتاج النفط بسبب اتفاق أوبك والهجمات.
وأضافت الوكالة، إن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بسرعة إصلاح منشآت إنتاج النفط التي هوجمت في 14 من سبتمبر أيلول.
وتوقعت أن تحاول الحكومة السعودية الحفاظ على التوازن بين الإنفاق لدعم الاقتصاد والعمل على احتواء العجز المالي، وسط توقعات أن تتحاشى إيران والسعودية مواجهة عسكرية كاملة ومباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها للسعودية عند (A-/A-2) مع توقعات مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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