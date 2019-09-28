افتتاح معبر القائم العراقي على حدود سوريا الاثنين المقبل

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي، اليوم الجمعة، قوله إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا الاثنين المقبل، الموافق الـ 30 من سبتمبر الحالي".
وأكد مصدر مطلع لـ "السومرية" أن "افتتاح المنفذ سيكون أمام البضائع والمسافرين".
يذكر أن معبر القائم في محافظة الأنبار غربي العراق، تم تحريره من قبضة تنظيم "داعش" في نوفمبر عام 2017. وتأجلت إعادة افتتاح المعبر عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.
ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.
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