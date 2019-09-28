ديزني وسوني تتوصلان لاتفاق يبقى الرجل العنكبوت في أفلام مارفل

قالت سونى بكتشرز إنترتنمنت واستوديوهات والت ديزنى، أمس الجمعة، إن استوديوهات مارفل ستواصل إنتاج سلسلة أفلام "الرجل العنكبوت: العودة" (سبايدر مان: هومكمنج)، لتهدئة مخاوف عشاق الشخصية من أن يختفى البطل الخارق من عالم مارفل السينمائى، وقالت شركتا الإنتاج السينمائى إن الجزء الثالث ضمن سلسلة أفلام الرجل العنكبوت الحالية، بطولة توم هولاند، سيكون فى قاعات العرض السينمائى من 16 يوليو 2021.

بدأ عرض أحدث أفلام السلسلة "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" (سبايدر مان: فار فروم هوم)، فى يونيو بالولايات المتحدة وجمع أعلى الإيرادات على الإطلاق لفيلم من إنتاج سونى بكتشرز، محققا 1.11 مليار دولار فى أنحاء العالم حتى 18 أغسطس.

وفى الشهر الماضى قالت عدة تقارير ومنتجون من بينهم كيفين فايجى، مدير إنتاج أفلام مارفل، إن الشركتين عجزتا عن التوصل إلى تفاهم بشأن تقاسم الشخصية فى أفلامهما بعد انتهاء أجل اتفاقهما السابق.

وأشارت التقارير فى ذلك الحين إلى أن ديزنى أرادت حصة مالية أكبر فى أفلام الرجل العنكبوت المنفردة التى تنتجها سونى.

وأصابت أنباء عدم التوصل إلى اتفاق المعجبين بخيبة الأمل ليبدأوا حملة على تويتر تحت وسم (أنقذوا الرجل العنكبوت) و(أنقذوا عنكب).

وقال "فايجى": "أشعر بسعادة غامرة أن رحلة الرجل العنكبوت مع عالم مارفل السينمائى ستستمر"، وقالت شركتا الإنتاج السينمائى إن الرجل العنكبوت سيظهر أيضا فى فيلم ستنتجه ستوديوهات مارفل فى المستقبل.