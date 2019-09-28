بدأ عرض أحدث أفلام السلسلة "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" (سبايدر مان: فار فروم هوم)، فى يونيو بالولايات المتحدة وجمع أعلى الإيرادات على الإطلاق لفيلم من إنتاج سونى بكتشرز، محققا 1.11 مليار دولار فى أنحاء العالم حتى 18 أغسطس.
وفى الشهر الماضى قالت عدة تقارير ومنتجون من بينهم كيفين فايجى، مدير إنتاج أفلام مارفل، إن الشركتين عجزتا عن التوصل إلى تفاهم بشأن تقاسم الشخصية فى أفلامهما بعد انتهاء أجل اتفاقهما السابق.
وأشارت التقارير فى ذلك الحين إلى أن ديزنى أرادت حصة مالية أكبر فى أفلام الرجل العنكبوت المنفردة التى تنتجها سونى.
وأصابت أنباء عدم التوصل إلى اتفاق المعجبين بخيبة الأمل ليبدأوا حملة على تويتر تحت وسم (أنقذوا الرجل العنكبوت) و(أنقذوا عنكب).
وقال "فايجى": "أشعر بسعادة غامرة أن رحلة الرجل العنكبوت مع عالم مارفل السينمائى ستستمر"، وقالت شركتا الإنتاج السينمائى إن الرجل العنكبوت سيظهر أيضا فى فيلم ستنتجه ستوديوهات مارفل فى المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ديزني وسوني تتوصلان لاتفاق يبقى الرجل العنكبوت في أفلام مارفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.