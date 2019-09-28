قاضية أمريكية تبطل قرارا لإدارة ترامب بشأن احتجاز المهاجرين

وأشارت القاضية دوللى جى إلى أن هذه القواعد مستنبطة من "اتفاق فلورس"، والذى يحدد معايير رئيسية واسعة، لا يمكن للحكومة التهرب منها، للتعامل مع الأطفال المرافقين للأسر المهاجرة، وكذلك من هم بدون أسرهم، بما فى ذلك الرعاية الصحية والسكنية والتعليم والغذاء.
وكانت تلك القاضية قد منعت الحكومة الأمريكية من استمرار احتجاز أسر مهاجرين لأكثر من 20 يوما وفقا لنفس الاتفاق الصادر فى عام 1997.
وتعرض هذا الاتفاق للكثير من الانتقادات من جانب كبار مسئولى إدارة ترامب بسبب مخاوفهم من تدفق الأطفال المهاجرين بدون أسرهم بما أدى إلى مساع فاشلة من جانب إدارة ترامب وكذلك إدارة سلفه أوباما لتغيير هذا الاتفاق، وفى 21 من أغسطس الماضي، كشف ترامب عن قرار بشأن مسألة رعاية أطفال مهاجرين وأسرهم يطرح اتفاق فلورس جانبا لكن القاضية قررت إبطال قرار إدارة ترامب فى هذا الشأن.
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