قاضية أمريكية تبطل قرارا لإدارة ترامب بشأن احتجاز المهاجرين

أبطلت قاضية فيدرالية أمريكية، مساء الجمعة، مساعى لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لاحتجاز عائلات وأطفال مهاجرين لفترات أطول زمنيا من المسموح به حاليا، معتبرة أن ذلك ينتهك القواعد المستقرة بالمحاكم الأمريكية.

وأشارت القاضية دوللى جى إلى أن هذه القواعد مستنبطة من "اتفاق فلورس"، والذى يحدد معايير رئيسية واسعة، لا يمكن للحكومة التهرب منها، للتعامل مع الأطفال المرافقين للأسر المهاجرة، وكذلك من هم بدون أسرهم، بما فى ذلك الرعاية الصحية والسكنية والتعليم والغذاء.

وكانت تلك القاضية قد منعت الحكومة الأمريكية من استمرار احتجاز أسر مهاجرين لأكثر من 20 يوما وفقا لنفس الاتفاق الصادر فى عام 1997.

وتعرض هذا الاتفاق للكثير من الانتقادات من جانب كبار مسئولى إدارة ترامب بسبب مخاوفهم من تدفق الأطفال المهاجرين بدون أسرهم بما أدى إلى مساع فاشلة من جانب إدارة ترامب وكذلك إدارة سلفه أوباما لتغيير هذا الاتفاق، وفى 21 من أغسطس الماضي، كشف ترامب عن قرار بشأن مسألة رعاية أطفال مهاجرين وأسرهم يطرح اتفاق فلورس جانبا لكن القاضية قررت إبطال قرار إدارة ترامب فى هذا الشأن.