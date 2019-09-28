هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران بالسعودية

و كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، توقعت فى تقريرها عن حالة الطقس، هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان،عسير,كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك والاجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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