بسبب العنصرية.. نجم مانشستر سيتي مهدد بالإيقاف 6 مباريات

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، عن إمكانية إيقاف النجم البرتغالى برناردو سيلفا لاعب وسط فريق مانشستر سيتى لمدة 6 مباريات.

وفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، فإن البرتغالى برناردو يواجه خطر الإيقاف 6 مباريات عقب خضوعه للتحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم على خلفية التغريدة التى نشرها بشأن زميله فى الفريق الظهير الإيسر الفرنسي بنجامين ميندى.

أضافت الصحيفة أن سيلفا قدم خطابًا مكتوبًا إلى الاتحاد الإنجليزى يوم أمس، أعرب فيه عن أسفه لأى إساءة غير مقصودة، مشددًا على أن ذلك لم يكن نيته، كما أصدر ميندى أيضًا بيانًا مؤيدًا لزميله ويقول إنه لم يجرم أى مخالفة".

وكان برناردو سيلفا قد نشر صورة لزميله الفرنسى حين كان صغيرا مرفقة بصورة لشخصية كرتونية مشهورة فى إسبانيا، الجماهير اتهمت البرتغالي بالعنصرية تجاه ميندى، مما أدى سيلفا إلى حذف التغريدة.

ويستعد السيتي لمواجهة فريق إيفرتون، مساء اليوم السبت على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 18 نقطة.