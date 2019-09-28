موسكو ترد على أسلوب أمريكا مع وفد روسي.. ماذا دار بين الطرفين؟

وقال لافروف في إحاطة إعلامية عقب مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "بالطبع، لا يمكننا ترك هذا الموضوع دون رد، بالتأكيد سنأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار في المرة القادمة عند وقوع فعاليات دولية في نيويورك أو في إي مكان آخر في الولايات المتحدة".
وأضاف: "سندقق عشرات المرات فيما يتعلق بتلقي المسؤولين الذين يصدرون تأشيرات تعليمات من القيادة، وفي هذه الحالة من وزارة الخارجية [الأمريكية]".
وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق، أن بعض أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على التأشيرات للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمتد من 24 إلى 30 أيلول/سبتمبر في نيويورك، موضحة أن ادعاءات الجانب الأمريكي حول مشاكل تقنية بشأن مواعيد تقديم الوثائق ليست لها أي أساس، حيث تم تقديم الوثائق في الموعد الذي حدده الدبلوماسيون الأمريكيون.
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