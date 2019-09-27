السيسي: سرطان الإرهاب ما زال يحاول خطف هذا الوطن لكننا صامدون

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، أن المعركة مع الإرهاب "لم تنته"، داعيا إلى أن يكون هدف المصريين هو القضاء على الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن.

وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك: "سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن".

وجاء ذلك بعد إعلان الجيش المصري عن مقتل وإصابة 10 من قواته والقضاء على 118 "تكفيريا"، خلال الفترة الماضية، ولم يوضح الجيش موعدا محددا لتلك الأحداث، إلا أن إعلانه جاء وسط تداول أنباء عن مقتل عدد من الجنود إثر هجوم على حاجز أمني في منطقة بئر العابد في سيناء.

وأكد السيسي أن "سرطان الإرهاب ما زال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون"، وقال: "نحن نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا يزال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".

وأضاف السيسي: "شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن".