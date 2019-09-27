وزير العدل يلتقي بتجمع السودانيين بسويسرا

التاريخ: 27-سبتمبر-2019
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قدم وزير العدل د.نصرالدين عبد الباري شرحاً حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ، لا سيما أولويات وزارته التي تمثلت في إجراء الإصلاح القانوني والبناء الدستوري وهيكلة المؤسسات العدلية بما يشمل حوسبة الخدمات التي تقدمها وزارته والتدريب القانوني وإصلاح نظام التعليم القانوني في البلاد.
وشدد لدى لقائه أمس حسب (سونا)، بتجمع السودانيين بسويسرا على هامش مشاركته في أعمال الدورة (٤٢) لمجلس حقوق الإنسان يرافقه دكتور أسامة محمود حميدة مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسفيرة رحمة صالح العبيد مديرة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بحضور القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف السفير عثمان ابوفاطمة آدم والمستشار بالبعثة عمرو الطاهر الى جانب عدد مقدر من أعضاء الجالية السودانية بمنطقة التمثيل، شدد على أهمية وضع قوانين تضع حداً لاستباحة المال العام وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وتطرق إلى أهمية مواءمة القوانين مع التزامات السودان الدولية خاصة تلك المرتبطة بملف حقوق الإنسان.
من جهته عبر السفير عثمان أبو فاطمة عن شكره لتجمع السودانيين بسويسرا لعقد هذا اللقاء، مشيراً إلى أن السودانيين في المهجر كانوا في مقدمة قيادات ثورة ديسمبر المجيدة، وحيا المبادرات التي اطلقتها الجاليات من أجل دعم الاقتصاد السوداني خلال الفترة الانتقالية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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